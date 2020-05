Magazine Adolescente que participou do The Voice Kids é morto a tiros em Recife Crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (30); polícia suspeita que assassinos procuravam pelo cunhado da vítima

O adolescente Tuca Almeida, 15 anos, que participou do programa The Voice Kids em 2018, foi morto a tiros nesta quinta-feira (30) no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana de Recife. De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, o crime aconteceu em um estabelecimento comercial, onde seis homens entraram e dispararam cerca de 15 ...