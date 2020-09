Magazine Adoçar ou não o café é motivo de controvérsia. Especialistas defendem mudança de hábito Mais do que um hábito, a bebida possui fortes ligações com a memória afetiva dos goianos: o café passado na hora acompanhado de um bolo ou quitandas tem cheiro e gosto de casa de família

A hora do cafezinho é um dos mais prazerosos do dia para muita gente. Mais do que um hábito, a bebida possui fortes ligações com a memória afetiva dos goianos: o café passado na hora acompanhado de um bolo ou quitandas tem cheiro e gosto de casa de família. No trabalho, está presente nas pausas para descanso ou para dar aquela ajudinha quando o sono bate depoi...