Magazine Adeus ao rei do duplo sentido Folclórico Genival Lacerda morre aos 89 anos de Covid-19, no Recife

“Comedor de cuscuz com leite do peito da vaca e queijo de coalho não se derruba fácil”, repetia o cantor paraibano de forró Genival Lacerda, 89. Ontem, a Covid-19 calou o rei do duplo sentido. Ele é autor, entre outros sucessos, de Severina Xique Xique, Radinho de Pilha e De Quem É Esse Jegue?. Lacerda resistiu até onde deu. Com sobrepeso, hipertensão e diab...