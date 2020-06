Goiás acordou triste no dia 8 de junho de 2010 com a notícia da morte de Antonio Poteiro. O artista morreu aos 84 anos, após ficar uma semana internado lutando contra um câncer na bexiga, e foi enterrado no Cemitério Jardim das Palmeiras. O velório reuniu artistas plásticos, músicos, autoridades da segurança pública, políticos e dirigentes de futebol. Sobre o caixão, a bandeira do Clube Atlético Goianiense, seu time de coração. A morte do artista estampou a capa histórica do POPULAR, em edição especial de 9 de junho daquele ano.