Magazine Adeus a Sérgio Ricardo

O músico Sérgio Ricardo, nome artístico de João Lutfi, morreu na manhã de ontem, aos 88 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado no Hospital Samaritano, na zona sul da cidade, desde abril. A causa da morte foi insuficiência cardíaca. Sérgio havia contraído a Covid-19, mas se curou da doença em maio. Mesmo assim, precisou continuar no hospital devido a complic...