Magazine Aderbal Duarte faz show no CCUFG na programação do festival Bizzart

O cantor Aderbal Duarte (foto) sobe ao palco do teatro do Centro Cultural UFG nesta sexta-feira, às 20 horas, dentro da programação do festival Bizzart. Nome do movimento bossa nova, o músico baiano chega a Goiás para uma noite de homenagem a João Gilberto seguido de um workshop sobre violão. Filho de uma família de músicos do sudoeste da Bahia, começou a sua formaçã...