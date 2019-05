Magazine Adeptos do crossfit precisam redobrar a atenção com calos, cortes e bolhas nas mãos Mãos saudáveis e sem machucados são essenciais para a prática desses tipos de esporte e cuidar delas é fundamental para os atletas e aspirantes a crossfiteiros

Não faz muito tempo que ter calos, cortes e bolhas nas mãos era sinônimo de trabalho braçal, coisa de gente rústica, a mão de pedreiro. Com a chegada do crossfit, modalidade inspirada em treinamento dos fuzileiros navais americanos, muita gente que nunca chegou perto de um canteiro de obras passou a mostrar – com certo orgulho – a mão bruta de crossfiteiro. Os ...