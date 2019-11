Magazine Ademir Hamú lança novo volume da coleção “De Goyaz a Goiás” Autor também relança primeiro volume e ainda nova edição de Expedição Sertaneja: Araguaia-Xingú, com prefácio seu

O escritor Ademir Hamú faz triplo lançamento nesta sexta-feira (8), às 19 horas, no Sesc Centro. O autor lança o segundo volume do livro De Goyaz a Goiás e relança o Volume 1 em segunda edição. A autor aproveita o evento e homenageia ainda o sertanista Leolídio Caiado com o relançamento do livro Expedição Sertaneja Araguaia-Xingu, cujo prefácio Ademir assina jun...