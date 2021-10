Magazine Adele compartilha trecho de nova música nas redes e anima fãs Fãs da cantora especulam que o próximo álbum será lançado com o título '30' devido as projeções do número em suas redes sociais e site oficial. Adele é conhecida por batizar seus trabalhos com números

A cantora Adele , 33, compartilhou nesta terça-feira (5) um vídeo com a introdução de piano de uma nova música, "Easy On Me", nas redes sociais e o anunciou o lançamento no dia 15 de outubro. Nas imagens, Adele olha no espelho retrovisor do carro, coloca uma fita antes de dirigir por uma estrada e partituras voam pela janela. O pequeno trecho da música e o vídeo ...