Magazine Adaptação de obra de Machado de Assis é apresentada no Centro Cultural UFG

O espetáculo Segredos e Sombras será apresentado nesta quinta-feira, às 20 horas, no teatro do Centro Cultural UFG. O texto teatral é uma livre adaptação do conto A Causa Secreta, de Machado de Assis, com uma mistura entre linguagens do audiovisual e do teatro de sombras. A história gira em torno da relação entre o casal Fortunato e Maria Luísa e o amigo Garcia, envo...