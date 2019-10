Magazine Adaptação de “O Diário de Anne Frank” é encenada no Goiânia Ouro Monólogo com Charlene Brito versa sobre a vida de uma das vítimas mais conhecidas do nazismo

A atriz Charlene Brito apresenta nesta sexta-feira, às 20 horas, no palco do Centro de Cultura Goiânia Ouro, o monólogo A Coragem de Anne Frank (foto). O texto é uma criação livre que aborda a história de Anne Frank, a vítima mais conhecida de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial e que faz comparações com as “Annes” atuais, vítimas das guerras no Oriente Médio, ...