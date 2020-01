Magazine Acreditar no tratamento é essencial para curar o câncer

Pneumologista da Rede de Hospitais São Camilo, de São Paulo, o médico Celso Padovesi explica que, quanto mais precoce o diagnóstico do adenocarcinoma, maiores são as chances de o paciente ser curado pelo tratamento. “Quando um paciente já teve um câncer de pulmão anteriormente, é possível que o novo tumor seja uma recidiva do anterior. Os tumores recidivantes costumam ...