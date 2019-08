Magazine Zeca Baleiro canta músicas inéditas e conhecidas durante show da turnê “O Amor no Caos” em Goiânia Apresentação ocorre no dia 19 de outubro, no Teatro Rio Vermelho

O cantor Zeca Baleiro apresenta sua nova turnê “O Amor no Caos” no dia 19 de outubro (sábado), a partir das 21 horas, no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia. Acompanhado da banda, formada por Tuco Marcondes (guitarras), Fernando Nunes (baixo), Adriano Magoo (teclados) e Kuki Stolarski (bateria), o artista maranhense promete um show com canções inéditas, clássicos e algu...