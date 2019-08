Magazine Youtuber 'Flakes Power' se apresenta em Goiânia João Sampaio vai falar sobre sua trajetória, além de fazer diversas brincadeiras e sorteios no palco do Teatro Madre Esperança Garrido

Conhecido como 'Flakes Power', o youtuber catarinense João Sampaio, de 21 anos, se apresenta neste domingo (18), às 16h, no Teatro Madre Esperança Garrido, em Goiânia. Na turnê Arena Flakes Power, ele conta um pouco da sua história e mistura jogos, brincadeiras e sorteios. Com mais de 4,5 milhões de inscritos no canal, em um determinado moment...