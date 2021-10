Estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

O humorista e cantor Whindersson Nunes anunciou no fim desta quarta-feira (27), por meio das redes sociais, que realizará uma nova turnê pelo Brasil a partir de novembro. A capital goiana está entre as cidades que receberão o artista, no dia 12 de dezembro, no Centro de Convenções da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO).

Além de Goiânia, foram anunciados shows em Brasília (27 de novembro), Salvador (5 de dezembro), Manaus (11 de dezembro), Florianópolis (18 de dezembro) e Rio de Janeiro (19 de dezembro).

Whindersson ainda escreveu “Qual cidade eu deveria fazer show? Deixem eu saber nos comentários onde você quer que eu vá! I'm back [Estou de volta]!"

De acordo com a divulgação, os ingressos estarão disponíveis em breve.