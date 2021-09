Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

A Campanha Setembro Amarelo do Araguaia Shopping, que traz para o público a instalação Árvore da Vida, ganhou o reforço do Projeto Help FJU, serviço gratuito de prevenção ao suicídio. Até a próxima quinta-feira (30), voluntários do grupo estarão na Praça Central do shopping, ao lado da exposição, das 8h30 às 20h30, disponíveis para atender ao público.

Quem passar pela Árvore da Vida poderá colher bilhetinhos de afeto. O objetivo da instalação é promover, de forma lúdica, a autorreflexão entre os visitantes do centro de compras. Agora, os voluntários se unem à iniciativa, de forma que quem estiver com vontade de desabafar, buscar apoio ou ter uma conversa positiva, poderá receber o auxílio deles por meio de uma escuta ativa.

Como idealização de um grupo de jovens evangélicos, o Projeto Help FJU atua voluntariamente também nas redes sociais. Temáticas relacionadas à saúde mental, como o suicídio, automultilação, complexos, traumas e ansiedades são abordadas durante o trabalho, que possui o lema “não te julgo, te ajudo”.



SERVIÇO

Atendimento de valorização à vida realizado pelo Projeto Help FJU

Local: Araguaia Shopping - R. 44, 399 - St. Central, Goiânia - GO, 74063-010

Data: até dia 30 de setembro

Horário: 8:30 às 20:30