Magazine Veja a programação completa do Bananada 2019 Evento acontece entre os dias 12 e 18 de agosto em diversos espaços culturais de Goiânia e no Passeio das Águas Shopping

Nomes como Pitty, Metá Metá, Criolo, Tulipa Ruiz & João Donato, Duda Beat, Baco Exu do Blues, Boogarins, Teto Preto e Black Alien estão entre os confirmados para a 21ª edição do Festival Bananada, que será realizado entre os dias 12 e 15 de agosto em diversos espaços culturais de Goiânia e nos dias 16, 17 e 18 de agosto na arena principal do evento, montada no P...