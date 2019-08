Magazine Veículos Puma de colecionadores são expostos em Goiânia Evento, com entrada gratuita, acontece neste sábado (17) e domingo (18), no Setor Bueno

Os apaixonados por veículos antigos e principalmente por carros da marca Puma, podem colocar na agenda o 4º Encontro Centro-Oeste do Puma Clube do Brasil, que acontece neste sábado (17) e domingo (18), no Setor Bueno, em Goiânia. Com entrada gratuita, o público pode chegar mais perto de mais de uma dezena de modelos da marca Puma de colecionadores de Goiás,...