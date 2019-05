Magazine Vanessa da Mata é atração do 'Projeto Música no Campus' em Goiânia Apresentação será no dia 4 de junho (terça-feira) às 20h30

A cantora Vanessa da Mata apresenta no dia 4 de junho (terça-feira), a partir das 20h30, sua nova turnê "Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina" durante o Projeto Música no Campus, no Centro de Cultura e Eventos da UFG - Campus Samambaia, em Goiânia. No show do seu sétimo álbum, a artista faz uma ponte entre regionalismo, vida urbana e o amor com seus achados poétic...