Com data marcada para o dia 23 de outubro, o show do cantor Gusttavo Lima marcará o retorno dos grandes eventos em Goiânia após o início da pandemia de Covid-19. O evento-teste será realizado no estacionamento do Estádio Serra Dourada, e permitirá apenas a entrada de pessoas imunizadas que apresentem o cartão de vacinação no local. Ficou curioso para saber mais informações sobre o tão aguardado retorno dos grandes shows na capital do sertanejo? O Popular te conta tudo. Confira:

Local

Estacionamento Estádio Serra Dourada



Data:

23/10/2021

Qual o valor do ingresso?

Em sua conta no Instagram, Gusttavo publicou que a venda dos ingressos, que variam de R$ 150,00 a R$ 400,00 já está liberada.

Precisa apresentar comprovante de vacinação ou teste?

Quem tiver apenas a primeira dose da vacina contra Covid-19 terá que apresentar o resultado do teste PCR antígeno feito nas 48 horas anteriores ao evento.

Duas doses ou dose única

​Quem tiver as duas doses ou dose única da vacina contra a Covid-19 deverá apenas apresentar o cartão de vacinação para comprovação.

Posso fazer teste na hora?

Haverá uma unidade móvel para realização de testes de Covid-19 (PCR) na portaria do local. O valor de cada teste será estipulado e recolhido pelo laboratório parceiro.



Como será o formato do palco e a divisão dos públicos?

Sobre o espaço onde será realizado o show, o cantor também divulgou como será a distribuição do público. O palco será no formato 360°, ou seja, o artista ficará no centro e as pessoas em volta. Serão quatro áreas vip distribuídas em quatro quadrantes, os quais terão como limite os corredores formados pelos bares. Já nas laterais ficarão as áreas Premium, cujos ingressos já estão esgotados.

Quantidade permitida do público?

Conforme mostrado pelo POPULAR, por se tratar de um evento particular, a Prefeitura de Goiânia está responsável basicamente pela liberação das licenças. O evento está dentro do que foi definido no último decreto municipal, que liberou shows de até 2 mil pessoas ao ar livre.