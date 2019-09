Magazine Trio Dona Zefa comanda aniversário de casa de forró em Goiânia O grupo já é conhecido no Brasil e emplacou turnês pela Europa e Israel

O grupo Trio Dona Zefa se apresenta neste sábado (21), a partir das 21h, na comemoração do aniversário de 3 anos da casa de forró pé de serra Coronel 1889, no Clube dos Oficiais, no Setor Sul, em Goiânia. Durante as 6 horas de festa, para cerca de 200 pessoas, a playlist será composta por Trio Aristides, Zabumba Beach, Kenedy Marçal, Rodrigo Araújo...