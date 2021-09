O Sesc Goiás apresenta o show “A Arte de Viver”, com Toquinho e Camilla Faustino. O show acontece nesta quinta-feira (23), às 20h, no Teatro Goiânia, em uma apresentação exclusiva para o trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo com o cartão Sesc atualizado. Atualize seu cartão no site sescgo.com.br.

Os ingressos já estão à venda a R$ 10 no Sesc Centro (Rua 15, esquina com Rua 19, Centro). Informações pelo telefone/whatsapp (62) 3933-1700.

SERVIÇO

Show: A Arte de Viver, com Toquinho e Camilla Faustino

Exclusivo para trabalhador do comércio e dependentes com cartão atualizado

Data: 23/09 (quinta-feira)

Horário: 20h

Ingressos: R$ 10

Ponto de Vendas: Sesc Centro (Rua 15, esquina com Rua 19, Centro)

Informações: telefone/whatsapp (62) 3933-1700