Magazine TJ-GO realiza exposição ao ar livre com obras de Maria Guilhermina, Gilvan Cabral e outros As 46 peças estarão expostas no jardim da sede do Poder Judiciário do Estado de Goiás, localizada no Setor Oeste, em Goiânia

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) abre nesta segunda-feira (27) a exposição Esculturas no Jardim da Justiça, com acervo de artistas plásticos reconhecidos como Maria Guilhermina, Gilvan Cabral, Cléa Costa, Luiz Olinto e André Baiocchi, entre outros. As 46 peças estarão expostas ao ar livre, no jardim da sede do Poder Judiciário do Estado de Goiás, localizada n...