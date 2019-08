Magazine Titãs comemora 20 anos do clássico 'Titãs Acústico MTV' com show em Goiânia Apresentação terá a participação de Beto Lee e Mário Fabre

A banda Titãs apresenta o show da turnê "Trio Acústico", a partir das 22h desta sexta-feira (23), no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia. Os integrantes Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto comemoram os 20 anos do clássico "Titãs Acústico MTV", ao lado de Mário Fabre e Beto Lee (filho de Rita Lee). Com o trabalho "Titãs Acústico MTV", lançado em 1997, o grupo ...