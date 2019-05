Magazine Thiago Ventura apresenta stand up em Anápolis e Goiânia Comediante fala sobre sexualidade, drogas,liberdade de expressão, livre arbítrio e dogmas e da vida pessoal

O comediante Thiago Ventura, um dos integrantes do programa "A Culpa é do Cabral", apresenta seu stand up Pokas, no dia 6 de junho (quinta-feira), às 19h, no Teatro São Francisco, em Anápolis e no dia 7 de junho (sexta-feira), às 19h, no Teatro Madre Esperança Garrido, em Goiânia. Nesse espetáculo, Thiago Ventura faz piadas e conta histórias engraçadas sobre ...