Com um passeio musical que vai dos batuques ao rock progressivo, sempre de forma performática, o grupo Terra Cabula promete animar a noite de quinta-feira (26/08) no Quintal do Jorjão. Em mais uma edição do Projeto Brasilidades, o show está marcado para as 20 horas, com couvert artístico no valor de R$ 15.

A banda Terra Cabula busca resgatar a extensa gama de ritmos e sonoridades presentes na relação cultural Brasil-África. O grupo adota em seu repertório referências do universo folclórico e popular afro-brasileiro como congada, maracatu, afoxé e toques de terreiro, a partir de uma proposta contemporânea que apresenta uma releitura estética desses elementos. O resultado são sonoridades híbridas que partem de diálogos e confrontos experimentais da tradição estrutural com o rock, o funk e o afrobeat.

SERVIÇO

Show: Terra Cabula

Data: 26/08

Horário: 20h

Couvert: R$ 15,00

Local: Quintal do Jorjão abre às 18h

Reservas e informações: 98243-2419