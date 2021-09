O grupo Brasil in Trio sobe ao palco do Teatro Sesi nesta terça-feira (21/09). O repertório artístico levará à plateia o resgate da memória da música popular enquanto propõe inovações. Em formato híbrido, a apresentação começa às 20h.



Para o público que comparecer ao show, o ingresso é 1kg de alimento não perecível. Quem preferir pode acompanhar a apresentação de forma remota e gratuita pelo canal do Youtube do Teatro Sesi. A programação faz parte do projeto Terça no Teatro – projeto realizado com apoio da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo, com o patrocínio do Instituto Cultural Vale.

Composto pelos músicos Everton Luiz (sopros), Diego Amaral (percussão) e Julio Lemos (violão de 7 cordas), o trio foi formado no ano de 2007 e carrega 2 CDs na bagagem de realizações. Grupo fez várias turnês internacionais na América do Sul (Chile e Argentina), Europa (Portugal, Espanha, França e Suíça), Ásia (China) e América do Norte (Estados Unidos).



O primeiro disco, de 2014, intitulado “Brasil in Trio Interpreta Alessandro Branco” é repleto de ritmos e estilos da música brasileira, como: choro, samba, maxixe, maracatu e baião. Em 2019, com trabalhos relacionados ao compositor goiano, o trio se apresentou junto à Orquestra Sinfônica de Goiânia. No ano de 2020, o segundo CD “Brasil in Trio interpreta Jarbas'' foi lançado com músicas inéditas do maestro e pianista, que deixou um rico legado para Goiás.

SERVIÇO

Show: Brasil In Trio

Data: 21/09 (terça-feira)

Horário: 20h

Classificação indicativa: livre

Ingresso: 1kg de alimento não perecível

Onde trocar? Bilheteria do Teatro Sesi

Endereço: Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva;

Online: www.youtube.com/teatrosesigo

Mais informações: @teatrosesigo

Haverá tradução para Libras