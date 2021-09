Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

Redação O POPULAR Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

Com o intuito de reduzir a superpopulação de cães e gatos nas ruas da cidade, acontece a Tarde de Adoção, neste sábado (18), no Shopping Cerrado. Cerca de 30 pets, entre filhotes e adultos, estarão disponíveis para a adoção responsável. A iniciativa será das 14 às 18 horas, na varanda da entrada principal.

Todos os animais são castrados e estão com vacina e vermífugo em dia. A Tarde de Adoção além de possibilitar uma nova formação familiar pelo encontro entre o adotante e o animal, convida a população a colaborar com doações para a manutenção do trabalho voluntário do Grupo Miau Miau. Materiais de limpeza, ração para cães e gatos seca ou úmida, sobras de medicações dentro da validade e embalagem, casinhas, brinquedos, ventilador e umidificador são algumas das necessidades da Casa Gatil.

A ocasião marca a retomada das ações presenciais de adoção, que ficaram suspensas devido à pandemia do Covid-19. O contexto agravou a situação de abandono dos animais, pois muitas pessoas e organizações que costumam protegê-los, tiveram a renda comprometida. Agora, com entrada controlada, distanciamento e demais medidas de segurança, a atividade ocorre a partir da união entre o Shopping e o Grupo Miau Auau.

Como adotar

Para adotar um cão ou gato é preciso ser maior de 18 anos e apresentar documento de identificação pessoal e comprovante de endereço. Uma taxa de adoção, no valor de R$40, será cobrada como forma de contribuição ao trabalho do Grupo Miau Auau. A manutenção das suas atividades depende exclusivamente de doações e vendas de produtos.

O adotante passa por uma triagem que além de avaliar disponibilidade de tempo e condições do abrigo, conscientiza sobre os cuidados necessários e custos de uma alimentação de qualidade e vacinas. O processo objetiva atestar se a pessoa realmente tem condições de adotar um animal.

No evento, o público ainda terá a chance de garantir uma plaquinha de identificação para seu pet, com gravação digital de nome e telefone feita na hora. Além de outros itens como coleiras, brinquedos pets, camisetas e canecas.

Pet Friendly

Desde 2019, o Shopping Cerrado é pet friendly, ou seja, é possível frequentá-lo com animais de estimação, sem que eles precisem ficar no colo. São aceitos cães e gatos de pequeno e médio porte, com altura máxima de 60 cm, conduzidos pela coleira ou guia, preferencialmente nos elevadores. Além de saquinhos higiênicos em todas as entradas, há o espaço pet na entrada da área de alimentação.

SERVIÇO

Tarde de Adoção Cães e Gatos

Data: 18 de setembro (sábado)

Horário: 14 às 18 horas

Local: Varanda da entrada principal do Shopping Cerrado - Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia (estacionamento gratuito)

Mais informações: @shoppingcerrado e @grupomiauauau