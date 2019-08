Magazine Sucesso no Rio e SP, festa de sustentabilidade terá personalização de carroça em Goiânia Funfarra mistura estilos dançantes de todos os tempos, com conscientização social e artes

Com uma mistura de ritmos, tribos e sustentabilidade, acontece a primeira edição da festa FunFarra, neste sábado (10), a partir das 22h, no espaço JL Eventos, em Goiânia. A balada, já conhecida no Rio de Janeiro, São Paulo e outras capitais, vai iniciar em Goiânia uma agenda sustentável com uma série de ações práticas que irão acontecer de forma gradativa em cad...