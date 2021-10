Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

O show do cantor Gusttavo Lima, que acontece neste sábado (23), no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia, levou ao aumento da testagem para a Covid-19 em 40% no drive thru do estacionamento do Mutirama. A informação foi dada à TV Anhanguera por profissionais que estão atuando no posto da prefeitura naquele local, que ficou lotado na manhã desta sexta (22).

“Desde ontem começou a procura (por testes)", disse o biólogo Welison Menezes Silva para o Jornal Anhanguera 1ª edição. "Esses drives nossos da prefeitura não são para essa finalidade, mas a gente não pode negar atendimento, então, estamos fazendo alguns sim”, afirmou.

O show de Gusttavo Lima pretende reunir 15 mil pessoas e está sendo considerado um teste para a retomada do segmento cultural, pois foi o primeiro a ser liberado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia. Para comparecer à atração, será necessário apresentar exame negativo para Covid-19 do tipo RT-PCR ou de antígeno e cartão de vacina. Além disso, o público deverá cumprir as medidas estabelecidas pelos protocolos de saúde.

Na portaria da estrutura haverá uma unidade móvel para realizar a testagem de Covid (RT-PCR). O valor dos testes não foram divulgados. Segundo a organização, serão disponibilizados no local do show totens com álcool em gel.

A abertura dos portões será às 15h, e antes do show do Embaixador, a dupla Bruno e Denner e o sertanejo Felipe Araújo vão se apresentar. Goiânia foi a capital escolhida para sediar a retomada de shows do cantor, que promete cantar durante 5 horas no evento - o qual está com os ingressos esgotados.



Regras sanitárias

- Apresentação do cartão de vacinação, com o esquema vacinal completo contra a Covid-19 ou com a segunda dose dentro do aprazamento estabelecido pelos laboratórios. A emissão deve ser feita pelo app ConecteSUS;

- Deverá apresentar comprovante de teste de Covid-19 realizado em no máximo 48 horas, do tipo RT-PCR ou de antígeno;

- Uso de máscaras PFF2 ou N95 nos ambientes de circulação;

- Área de pelo menos 60 mil metros quadrados, dividida em blocos;

- Distanciamento de 2,25 metros quadrados;

- Cada bloco deve ter uma portaria de acesso independente a banheiros e bares.



SERVIÇO



Embaixador in Goiânia - Atrações: Bruno e Denner, Felipe Araújo e Gusttavo Lima



Data: 22/10 (sábado)

Abertura dos portões: às 15h

Início do show: às 16h

Classificação etária: 18+

Local: Estacionamento do Estádio Serra Dourada - Av. Fued José Sebba, 1170 - Jardim Goiás, Goiânia

Os ingressos por meio do site Balada App estão esgotados