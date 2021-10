Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

Redação O POPULAR Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

Destinado às crianças, o projeto do shopping Bougainville, o Bouga Kids retoma a sua programação neste sábado (02/10). Serão propostas oficinas de slime galáctico, às 16h e às 18h, e de caderno sensorial, às 17h e às 19h. As vagas são limitadas a 10 crianças por atividade e a inscrição, que pode ser feita no local do evento, custa 20 reais e inclui todos os materiais necessários.

Localizado no piso 3 do shopping, próximo a lojas Americanas, o espaço promoverá outras oficinas lúdicas durante o mês de outubro, como pintura de gesso e produção de “fidget toys”, conhecidos como “brinquedos antiestresse''. Para participar, as crianças devem usar máscara e manter o distanciamento. Além dessas medidas de segurança, haverá o intervalo de 10 min entre as atividades para a equipe higienizar os locais.

Faz parte também da programação o evento Brinquedoteka, que expõe réplicas interativas de brinquedos retrôs. Genius, Aquaplay, Pula Pirata, Futebol de Pinos e Cai não Cai são artigos clássicos que marcaram os anos 80 e 90. A exposição, que chama a atenção de crianças e adultos, passou por 40 cidades brasileiras e ficará em Goiânia até dia 12 de outubro.

Confira a programação

Dia: 02/10

16 e 18h - Slime galáctico

17 e 19h - Caderno sensorial



Dias: 09 e 10/10

16 e 18h - Pintura de gesso divertida

17 e 19h - Stress ball

Dia 12/10 – Dia das Crianças

16 e 18h - Paper squishy

17 e 19h - Pop it caseiro



Dia 16/10

16 e 18h - Slime neon

17 e 19h - Pop it caderno



Dia: 23/10

16 e 18h - Brincando de miçangas

17 e 19h - Fidget toy caseiro