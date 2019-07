Magazine Seu Jorge canta seus maiores sucessos na turnê 'Voz e Violão' em Goiânia O instrumentista “Pretinho da Serrinha” vai fazer uma participação especial no show

O cantor Seu Jorge apresenta a turnê “Voz e Violão” nesta sexta-feira (12), a partir das 22h30, no Centro de Convenções da PUC Goiás, em Goiânia Com a participação do instrumentista “Pretinho da Serrinha”, o artista reunirá os principais sucessos desde a banda “Farofa Carioca” até a sua carreira solo. Entre as canções esperadas estão: 'Amiga da Minha M...