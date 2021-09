O San Diego Bar & Steak será inaugurado nesta quinta-feira (16/09) com show do cantor Kleo Dibah, artista mineiro possui parcerias musicais com Marília Mendonça e a dupla Bruno & Marrone. Localizada no Setor Marista, a nova casa conta com música ao vivo, cardápio variado e diversidade de drinks.



A programação musical seguirá durante o fim de semana. Na sexta-feira (17), é a vez de Felipe Nunes, conhecido pela música “De Bebê a Zé Ninguém” com os sertanejos Humberto & Ronaldo. A cantora Liz Maia se apresenta no sábado (18), enquanto no domingo (19) a animação fica por conta do grupo Chama Q é Noix.



As reservas podem ser feitas via whatsapp. Os clientes deverão seguir os protocolos de segurança contra a Covid-19, o que inclui o uso obrigatório de máscara facial, álcool em gel e distanciamento.



SERVIÇO

San Diego Bar & Steak

Contato: Instagram @sandiegostk /

Reservas pelo Whatsapp: 62 8143-4028

Endereço: Rua 1135 esquina com Alameda Dom Emanuel Gomes, no Setor Marista, Goiânia.