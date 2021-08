Magazine Roda de Forró do Piry anima Goiânia neste domingo (29/8) Rodrigo Araújo, Zabumba Beach e Dona Flora são atrações da 2ª edição do projeto, que animar o público e colaborar com o retorno da agenda de artistas na capital

Músicos que formam uma nova geração de forrozeiros em Goiânia, Rodrigo Araújo, Zabumba Beach e Dona Flora se apresentam neste domingo (29/08), na Roda de Forró do Piry. Essa será a 2ª Edição do encontro musical que, além de entreter o público, tem como objetivo colaborar com o retorno da agenda de artistas, bastante prejudicada por conta da pandemia. A partir das 15...