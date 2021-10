O rapper BNegão comanda a pista do Lowbrow Lab Arte & Boteco nesta quinta-feira (21), a partir das 20h30. Conhecido mundialmente como MC do Planet Hemp e dos Seletores de Frequência, o artista ainda roda o Brasil (e o mundo) com o projeto BNegão Bota Som, levando sua discotecagem libertária. A apresentação integra a programação comemorativa de 5 anos do espaço, que terá abertura da DJ Cecilioui.

O "Bota Som" é em referência a Marcelo Yuka, músico, ativista e um dos fundadores do grupo O Rappa, que inventou o termo para designar aqueles que não são DJs, mas que curtem "botar um som". BNegão atua com o projeto desde 1998 e já passou por cidades como Barcelona, Nova York, Madrid, Lisboa e Paris.

Esse é o momento em que o artista compartilha suas descobertas sonoras, apresentando artistas garimpados em pesquisas da produção nacional e sons de artistas da África, Caribe e América do Sul. Mesmo atrás das picapes, BNegão comanda a pista com o microfone na mão, interagindo com o público, contando curiosidades sobre algumas faixas e improvisando rimas ao longo do set.

O rapper é praticamente "de casa", tendo se apresentado em Goiânia diversas vezes tanto com o projeto Bota Som, quanto com o Planet Hemp e com os Seletores de Frequência. Além das discotecagens, o público pode conferir a exposição ROGO Em Obras, que apresenta 45 obras do artista plástico Ronan Gonçalves.

O valor da mesa para 4 pessoas é de R$ 140. Para reservas, entre em contato através do WhatsApp: (62) 3991-6175.

ANOTE

BNegão Bota Som no Lowbrow

Data: 21 de outubro (quinta-feira)

Horário de abertura da casa: 19h

Horário da atração: 20h30

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco - Rua 115, nº 1684, Setor Sul

Em cartaz: ROGO Em Obras, exposição de Ronan Gonçalves– visitação gratuita

Valor: R$ 140 (mesa para 4 pessoas)

Reservas pelo WhatsApp: (62) 3991-6175.