Magazine Raça Negra faz show pela primeira vez em Caldas Novas no feriado de 7 de setembro Entre as canções que não podem faltar nos shows do grupo estão: Cheia de Manias, Quando te encontrei, Maravilha e Tarde Demais

Com muito romantismo e alto astral, o Raça Negra se apresenta pela primeira vez na cidade de Caldas Novas, no dia 7 de setembro (sábado), a partir das 22h, no Water Park. O show da nova turnê "I Love Raça" trará hits que consagraram a banda nesses 37 anos de carreira com mais de 36 milhões de discos vendidos. Não podem faltar as canções Cheia de Manias, Quando...