Redação O POPULAR Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

Em comemoração aos 11 anos do Quintal do Jorjão, a tarde de sábado (25) será especial com o show Encontro de Bambas, realizado por Xexéu e João Garoto. A partir das 13h, eles apresentarão repertórios de diversas gerações do gênero, visando contemplar antigos e novos compositores.

O show será composto também pelos percussionistas Damião e Pompilio Machado, além de contar com a companhia de André da Velha no Trombone de Vara. Como impulsionador do samba raiz, o local é palco para a música todos os sábados, enquanto nas mesas, a feijoada é clássica. A entrada é R$15 reais e está incluso na taxa, o couvert. As reservas devem ser feitas via whatsapp.

Quem comparecer ao local poderá conferir a arte impressa nos muros, feita para marcar o aniversário e restaurar o ambiente para novos tempos. O trabalho é do tradicional grafiteiro de Goiânia, KBL (Cabelinho), que possui diversos trabalhos pela cidade, como no Beco da Codorna.

Seguindo as medidas de segurança de contenção da pandemia do Covid-19, o uso da máscara facial, álcool em gel e a manutenção do distanciamento social são obrigatórios.

SERVIÇO

Show Encontro de Bambas: Xexéu e João Garoto

Data: 25/09 (Sábado)

Horário: 13h

Local: Quintal do Jorjão - Rua 226, 439 qd 45 lt 15 - Vila Nova

Couvert Artístico: R$ 15

Informações: (62) 99244-2144