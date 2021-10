Magazine Quinta edição do festival de terror goiano 'Morce-GO Vermelho' será realizada em dezembro As inscrições de obras para o festival podem ser feitas pelo site até 30 de outubro, de forma gratuita

Estão abertas as inscrições para a quinta edição do Morce-GO Vermelho – Goiás Horror Film Festival. O festival é pioneiro no formato competitivo e internacional de filmes e obras audiovisuais contemporâneas na temática terror. O evento tem o objetivo de estimular e contribuir para as produções goianas, brasileiras e estrangeiras do gênero. As inscrições de obras ...