Magazine 'Queen Experience In Concert' se apresenta em Goiânia neste domingo (9) Musical conta com orquestra, maestro, banda ao vivo e mais de 25 integrantes

Com uma produção grandiosa, o espetáculo “Queen Experience In Concert” será apresentado neste domingo (9), às 21h, no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia. O musical conta com orquestra, maestro, banda ao vivo e mais de 25 integrantes no palco, além do grande destaque, o vocalista André Abreu, que impressiona por sua semelhança com o cantor Freddie Mercury. O show vai pe...