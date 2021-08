Magazine Projeto Música no Câmpus traz show de Angela Ro Ro Apresentação on-line pode ser conferida nesta terça-feira, a partir das 21h30, pelos canais da Universidade Federal de Goiás

A cantora e compositora Angela Ro Ro é a atração no Projeto Música no Câmpus nesta terça-feira (31/08). O show, em formato virtual, pode ser conferido a partir das 21h30 pelos canais da Universidade Federal de Goiás, no UFG Oficial e TV UFG, no Youtube, além da Rádio Universitária (870 AM). Com mais de 40 anos de carreira, Angela Ro Ro começou a cantar na noite ...