Redação O POPULAR Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

A Praça do Avião recebe, entre os dias 4 e 6 de outubro, uma peça da parada artística Art of Love. A escultura exposta em Goiânia é um dos 70 corações gigantes que fazem parte do projeto.



Para realizar o movimento artístico, a Art of Love colheu diversas histórias de amor que são homenageadas na representação do afeto esculpido. A escultura foi trazida para a cidade em parceria com a Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência (SAEA) -- instituição sem fins lucrativos, mantenedora do Colégio Agostiniano Nossa Senhora de Fátima -- por meio da campanha “Educar: Uma missão de amor”. Os organizadores explicam que o coração é símbolo de superação das vivências dos professores e dos alunos durante o período de pandemia.

Produzida pelo artista Filipe Santos, a obra foi pintada com spray, tinta acrílica e canetas Poscas. A peça possui 1,69 m de largura e 1,40m de altura. Após três dias na Praça do Avião, a intervenção urbana irá para a calçada do colégio Agostiniano, onde permanecerá durante a primeira quinzena do mês.

Goiânia é a única cidade a receber a exposição além de São Paulo, que realiza a proposta desde setembro. Ao voltar para a capital paulista, a escultura será leiloada e 50% do valor será destinado à ONG Samaritano, que atua na assistência social e na educação infantil.

SERVIÇO

Escultura de Coração da intervenção urbana Art of Love

Data: 4 a 6 de outubro

Local: Praça Santos Dumont, 35 - St. Aeroporto, Goiânia