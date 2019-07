Magazine Pré-venda do stand-up de Whindersson Nunes em Goiânia inicia nesta quarta (17) Depois de três meses afastado dos palcos para tratar de uma depressão, o comediante se apresenta na capital no dia 14 de setembro (sábado)

O youtuber e comediante Whindersson Nunes apresenta seu stand-up “Whindersson Nunes em Seu Misterioso Show” no dia 14 de setembro (sábado), às 20h, no Goiânia Arena, na capital goiana. A pré-venda inicia nesta quarta-feira (17) e segue até sexta-feira (19), através do site do Cultura do Riso (culturadoriso.com.br/pre-venda). Sucesso no mundo virtual com 32 milhões de seguidores no Instagram e 36 milhões de inscritos em seu canal no ...