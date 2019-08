Magazine Personagens oficiais de Ladybug e Cat Noir voltam a Goiânia para fotos com fãs Evento gratuito ocorre em um shopping da capital neste final de semana

Os personagens oficiais de Ladybug e Cat Noir, da série "Miraculous - As Aventuras de Ladybug", do Canal Gloob, estão de volta ao Goiânia Shopping para último encontro com fãs e muitas fotos. O evento gratuito ocorre neste sábado (3) e domingo (4), entre 15h e 18h, na praça de alimentação do shopping. As pulseiras que garantem acesso aos personagens começam a ser ...