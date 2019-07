Magazine Pedro Scalon faz tributo a Cazuza e cachê será doado a instituições de apoio a portadores do HIV Show que homenageia um dos principais poetas da música brasileira acontece nesta quinta-feira (25), a partir das 20h30, na Cerrado Cervejaria

O cantor Pedro Scalon fará show em tributo ao Cazuza nesta quinta-feira (25), a partir das 20h30, na Cerrado Cervejaria. O show será uma visita à obra do Cazuza, com releituras do artista goiano sobre a poesia do carioca. A entrada custa R$ 20. A arrecadação do couvert artístico, segundo o cantor, será doada a associações que dão suporte a portadores do vírus HIV, que c...