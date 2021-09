A peça “Adan Experience” abordará os limites entre realidade e ficção, ciência, autoconhecimento e natureza, nesta terça-feira (14/09). Como parte do projeto Terça no Teatro, a apresentação será híbrida, portanto, o público poderá acompanhar de forma presencial ou pelo canal do Teatro Sesi no YouTube, a partir das 20h.



O espetáculo conta com o personagem Adan Yelbal, um agitador intelectual e escritor do famoso best-seller "Experience - 4th Revolution". Ele passará ao público caminhos pertinentes para lidar com os novos desafios que envolvem tecnologias, fake news, mudanças climáticas, religião e genética. Dessa forma, o espectador é incentivado a refletir sobre o seu lugar no mundo, além de pensar sobre as possibilidades de vida que a humanidade deseja deixar para as gerações futuras.

Elaborado pela Cia Teatral Oops!, o espetáculo foi feito na Espanha e exibido em duas cidades do país. O seu processo criativo consistiu em romper as barreiras culturais, idiomáticas e artísticas a partir do desenvolvimento de treinamentos e laboratórios feitos entre ator e diretor, durante a residência artística da companhia brasileira com a Aula de Teatre de Lleida, da Catalunha.



Com classificação livre, a peça tem a duração de 60 minutos e será traduzida para Libras. Para assistir “Adan Experience” presencialmente, é preciso trocar 1kg de alimento não perecível na bilheteria do teatro.

Essa temporada, voltada para a capital goiana, recebeu o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo, junto ao patrocínio do Instituto Cultural Vale.

SERVIÇO

Peça Adan Experience

Data: 14/09 (terça-feira)

Horário: 20h

Classificação indicativa: livre

Ingresso: 1kg de alimento não perecível

Onde trocar: Bilheteria do Teatro Sesi

Endereço: Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva

Online: www.youtube.com/teatrosesigo

Mais informações: @teatrosesigo