Redação O POPULAR Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

A comédia A Sogra que Pedi a Deus, escrita pelo dramaturgo Wilson Coca e estreada em 2018, está de volta aos palcos do Teatro Carlos Moreira, nesta sexta-feira (24/09), às 20h. Uma viagem em família com as suas diversas confusões pretende render risadas à plateia, a peça é encenada no mesmo dia em que o ator e diretor Carlos Moreira, que dá vida à personagem Dona Zulmira, a sogra, comemora 40 anos de profissão.



Para assistir ao espetáculo é necessário fazer a reserva via whatsapp. Com a capacidade reduzida como forma de segurança sanitária diante da pandemia do Covid-19, o local comporta 60 pessoas. A entrada custa R$ 20 reais.

Na comédia, o ator Ítalo Moreira iterpreta Renato, que juntamente com a esposa Flavia (a atriz Karla Nunes) programaram passar uns dias no Caribe com seus amigos de infância, mas o plano é interrompido quando a secretária que trabalha com a personagem sofre um acidente, colaborando para a formação de um cenário caótico. Não sendo suficiente, tudo se intensifica quando Dona Zulmira, sogra de Renato, com problemas domésticos e impossibilitada de permanecer em seu apartamento, resolve se hospedar na casa da filha, convicta de que eles estariam viajando. A partir de então, acontece o duelo exposto com muito humor entre sogra e genro.

A Cia. de Teatro Carlos Moreira é responsável por diversas superproduções infantis. Mas somado ao seu trabalho, há peças de comédia que contemplam o universo adulto, como essa e “Era Só o Que Faltava”, uma sátira sobre política. Nessa retomada de apresentações presenciais, o ingresso teve o seu valor universalizado para atrair o público, visto que antes do período pandêmico a entrada inteira custava R$40 reais.

SERVIÇO

Peça: A Sogra que Pedi a Deus

Data: 24 de setembro (sexta-feira)

Horário: 20h

Ingresso: R$ 20 reais

Local: Teatro Carlos Moreira (Rua 8 - rua do lazer, Centro)