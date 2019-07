Magazine Paulo Miklos apresenta o espetáculo 'Chet Becker, Apenas um Sopro' em Goiânia Veja a programação de julho do Teatro Goiânia

Música e drama estão na peça 'Chet Becker, Apenas um Sopro', estrelada pelo cantor e ator Paulo Miklos nos dias 19 e 20 de julho (sexta e sábado), no Teatro Goiânia. O espetáculo conta um pouco da vida do trompetista norte-americano Chet Baker, que fez sucesso nos anos 50, mas teve uma morte misteriosa. Confira abaixo outros eventos que também estão na programação do Tea...