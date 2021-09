Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

Redação O POPULAR Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

O projeto Roda de Forró do Piry acontece neste domingo (26/09) com ares de comemoração, pois pela primeira vez após o início da pandemia, o público poderá dançar. A 3ª edição conta com os grupos Dona Flora e Zabumba Beach e o cantor Rodrigo Araújo para entregar um repertório animado e interativo. A partir das 13h, o forró começa e segue até o início da noite. O couvert artístico será de R$ 15 reais.

A possibilidade de dançar no local está entre as medidas de flexibilização presentes no decreto n° 4.018, publicado hoje (24/09), pela Prefeitura de Goiânia. Os profissionais do palco também estão inclusos nas mudanças, visto que de acordo com o novo documento, podem apresentar seis integrantes juntos, desde que mantenham o espaço de 2,25 metros de distância.

“Estávamos aguardando o aumento de público. A demanda foi prevista na medida que a vacinação avança e alguns leitos se fecham. Agora entramos no ritmo de comemoração e de superação” diz Danillo Ramos, proprietário do estabelecimento.

Todo último domingo de todo mês, o Piry Bar e Restaurante realiza o projeto, que visa colaborar com a retomada de agenda dos artistas afetados pelo contexto pandêmico. Dono de uma grande adesão do público goiano, o gênero forró colabora com a experiência multicultural oferecida pelo espaço, que investe na culinária nordestina, envolvendo seus pratos e drinks.

Vale lembrar que as medidas de prevenção da pandemia, estabelecidas pela Anvisa, permanecem obrigatórias, como o distanciamento social, o uso do álcool em gel e máscara facial. Além disso, as mesas devem ser de até oito pessoas.

SERVIÇO

Roda de Forró do Piry - Apresentação dos grupos Zabumba Beach, Dona Flora e Rodrigo Araújo

Data: Dia 26/09 (domingo)

Horário: a partir das 15h

Couvert artístico: R$ 15

Endereço: Av. C-1, 510 - Jardim America, Goiânia - GO, 74265-010