Magazine Oswaldo Montenegro faz show gratuito em Goiânia Apresentação da turnê Serenata acontece nesta quarta (3), dentro de programação de shopping

O cantor Oswaldo Montenegro abre a temporada do Flamboyant Garden Festival nesta quarta-feira (3), a partir das 19h30, com seu show da turnê Serenata, que terá entrada gratuita no Flamboyant Shopping Center, em Goiânia. O também compositor se apresenta sozinho, revezando em três instrumentos musicais: a viola de 12 cordas, o violão de 6 cordas e o...