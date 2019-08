Magazine Os Barbixas apresentam 'Improvavél' em Anápolis e Goiânia Na peça, os humoristas Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna criam as cenas na hora, a partir das ideias da plateia

Muita improvisação é a base do espetáculo "Improvável", do grupo Barbixas, formado pelos humoristas Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna, que se apresentam no dia 30 de agosto (sexta-feira), às 20h, no Teatro São Francisco, em Anápolis, e nos dias 31 de agosto (sábado), às 19h, e 1º de setembro (domingo), às 18h, ambos no Teatro da PUC Câmpus 5, em Goiânia. Na peça, ...